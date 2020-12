Lino Guanciale: chi è l’attore della serie L’Allieva (Di venerdì 18 dicembre 2020) Lino Guanciale, classe 1979, è un volto noto della tv italiana, diventato famoso in particolare per essere uno dei protagonisti della serie L’Allieva, in onda su Rai 1. l’attore pur essendo molto riservato, ama coinvolgere i suoi fan in alcuni aspetti della sua vita privata attraverso Instagram. Lo scorso luglio ha pubblicato una foto del suo matrimonio con Antonella Liuzzi, e pare che ora sia pronto a mettere su famiglia. Carriera dell’attore protagonista della serie L’Allieva Lino Guanciale è un attore abruzzese, e ha un fratello più piccolo di nome Giorgio di cui ha parlato in un’intervista nel programma di Caterina Balivo Vieni da me nel ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 18 dicembre 2020), classe 1979, è un volto nototv italiana, diventato famoso in particolare per essere uno dei protagonisti, in onda su Rai 1.pur essendo molto riservato, ama coinvolgere i suoi fan in alcuni aspettisua vita privata attraverso Instagram. Lo scorso luglio ha pubblicato una foto del suo matrimonio con Antonella Liuzzi, e pare che ora sia pronto a mettere su famiglia. Carriera delprotagonistaè un attore abruzzese, e ha un fratello più piccolo di nome Giorgio di cui ha parlato in un’intervista nel programma di Caterina Balivo Vieni da me nel ...

signofliam : non so neanche se riuscirò a vedere la diretta di lino guanciale perdonami amore - signofliam : oggi 7 mesi di alice allevi e claudio conforti e alle 18:30 c’è la diretta di lino guanciale ah - linosorridimii : lino guanciale sei bellissimo, sei pazzesco, sei prezioso - LallievaMy : RT @carwashdaughter: ?mi hanno buttata in mezzo alle fiction italiane e ne sono uscita innamorata pazza di Lino Guanciale? - _bloodsangel : RT @fioridizuccaa: Immaginate essere Vale Romani, avere appena 24 anni e aver già lavorato con Lino Guanciale, Gabriella Pession, Carmine R… -

Ultime Notizie dalla rete : Lino Guanciale Lino Guanciale: chi è l’attore della serie L’Allieva Thesocialpost.it Lino Guanciale: chi è l’attore della serie L’Allieva

Lino Guanciale, classe 1979, è un volto noto della tv italiana, diventato famoso in particolare per essere uno dei protagonisti della serie L’Allieva, in onda su Rai 1. L’attore pur essendo molto rise ...

Lettura di Garcia Lorca

Oggi, alle 21, lettura scenica di Commedia senza titolo”, di Federico García Lorca, traduzione e adattamento Davide Carnevali. Online su ERTonAIR ...

Lino Guanciale, classe 1979, è un volto noto della tv italiana, diventato famoso in particolare per essere uno dei protagonisti della serie L’Allieva, in onda su Rai 1. L’attore pur essendo molto rise ...Oggi, alle 21, lettura scenica di Commedia senza titolo”, di Federico García Lorca, traduzione e adattamento Davide Carnevali. Online su ERTonAIR ...