L’estate delle cicale: gli errori da non ripetere a Capodanno. La diretta di FqMillenniuM con Nino Cartabellotta, Andrea Tundo e Mario Portanova (Di venerdì 18 dicembre 2020) Conciati per le feste: la pazza estate del Covid e gli errori da non ripetere a Capodanno. Ne parliamo a MillenniuM Live con Nino Cartabellotta, presidente della fondazione Gimbe, il giornalista del Fattoquotidiano.it, Andrea Tundo, e il caporedattore FqMillenniuM, Mario Portanova. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020) Conciati per le feste: la pazza estate del Covid e glida non. Ne parliamo a MillenniuM Live con, presidente della fondazione Gimbe, il giornalista del Fattoquotidiano.it,, e il caporedattore. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

stanzaselvaggia : Stasera sono a @PiazzapulitaLA7 per ripercorrere assieme a @corradoformigli l’estate spensierata delle vacanze e de… - mauroberruto : Il 5.7.1982 trasformò l'impossibile in possibile regalandoci una delle estate più felici della storia del Paese. Pe… - Noovyis : (L’estate delle cicale: gli errori da non ripetere a Capodanno. La diretta di FqMillenniuM con Nino Cartabellotta,… - ilfattovideo : L’estate delle cicale: gli errori da non ripetere a Capodanno. La diretta di FqMillenniuM con Nino Cartabellotta, A… - Accomtpiec : RT @monacelt: Una sola cosa da fare. Un piano nazionale di recupero delle competenze scolastiche. Estate 2021. E' l'ultima possibilità… -

Ultime Notizie dalla rete : L’estate delle Covid, Le Foche: intervista all'immunologo Corriere della Sera