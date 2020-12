Inter, Vecino è pronto a tornare: «Keep working» (Di sabato 19 dicembre 2020) Matias Vecino non vede l’ora di tornare: anche oggi il centrocampista uruguaiano si è allenato sui campi di Appiano Gentile Matias Vecino è pronto a tornare in campo. Anche oggi il centrocampista uruguaiano si è allenato in solitaria nei campetti di Appiano Gentile in attesa di un ritorno in gruppo prima e in campo poi. “Keep working” (continuo a lavorare), ha scritto il numero 8 nerazzurro su Instagram a corredo del video che lo ritrae mentre si allena nel Centro di allenamento Suning. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mati?as Vecino (@Vecino) Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 dicembre 2020) Matiasnon vede l’ora di: anche oggi il centrocampista uruguaiano si è allenato sui campi di Appiano Gentile Matiasin campo. Anche oggi il centrocampista uruguaiano si è allenato in solitaria nei campetti di Appiano Gentile in attesa di un ritorno in gruppo prima e in campo poi. “” (continuo a lavorare), ha scritto il numero 8 nerazzurro su Instagram a corredo del video che lo ritrae mentre si allena nel Centro di allenamento Suning. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mati?as(@) Leggi su Calcionews24.com

Manuinter2 : RT @Vatenerazzurro1: ANSA ? La partenza di #Eriksen non è più scontata come sembra. Sicuramente in uscita invece #Vecino-#Nainggolan. Prose… - Dome689 : RT @FcInterNewsit: Continua il recupero di Vecino, anche oggi ad Appiano ad allenarsi: 'Keep working' - FcInterNewsit : Continua il recupero di Vecino, anche oggi ad Appiano ad allenarsi: 'Keep working' - MTibimau : @passione_inter Per un intervento al menisco al massimo si sta fuori un mese!!! #vecino non gioca da almeno 8 mesi??… - passione_inter : Social - Vecino scalpita, rientro imminente? - -