Incidenza ancora troppo elevata. Lazio, Lombardia e Veneto restano ad alto rischio. L’Iss: in alcune zone del Paese servono misure più severe (Di venerdì 18 dicembre 2020) “Si osserva per la prima volta un segnale di controtendenza dell’indice Rt della trasmissibilità rispetto alla settimana precedente nell’intero Paese, con ritorno di tre Regioni ad una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo 2 (Lazio, Lombardia e Veneto)”. E’ quanto si legge nel monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di Sanità e del ministero della Salute. “L’Incidenza in Italia rimane ancora troppo elevata – aggiungono dalL’Iss – e l’impatto dell’epidemia è ancora sostenuto nella maggior parte del Paese. Tale situazione non permette un allentamento delle misure adottate nelle ultime settimane e richiede addirittura un rafforzamento delle stesse in ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 18 dicembre 2020) “Si osserva per la prima volta un segnale di controtendenza dell’indice Rt della trasmissibilità rispetto alla settimana precedente nell’intero, con ritorno di tre Regioni ad una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo 2 ()”. E’ quanto si legge nel monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di Sanità e del ministero della Salute. “L’in Italia rimane– aggiungono dal– e l’impatto dell’epidemia èsostenuto nella maggior parte del. Tale situazione non permette un allentamento delleadottate nelle ultime settimane e richiede addirittura un rafforzamento delle stesse in ...

