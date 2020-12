Il figlio si vergogna di una grande voglia sul torso | il padre si sottopone a 30 ore di tatuaggio per non farlo sentire diverso

ComPasPaoloVI : Mentre Zaccaria è incapace di comunicare ed Elisabetta gioisce intimamente perché 'il Signore si è degnato di togli… - davidmaltese : @pisto_gol Abisso figlio della merda,vergogna stasera - kaiserrossii : RT @YVNGJXFFXRY: Questo è il classico figlio di meridionali che si vergogna della propria origine e prova a fare il finto milanese #MasterC… - YVNGJXFFXRY : Questo è il classico figlio di meridionali che si vergogna della propria origine e prova a fare il finto milanese #MasterChefIt - marioliguori20 : @BWtid @IvanRestolfer @pisto_gol Hahahaha questo figlio di vacca putrida infettata e schifosa come quella grande co… -

Il figlio si vergogna di una macchia sulla pelle e il padre si sottopone a 30 ore di tatuaggio per non farlo sentire a disagio. Derek Prue Sr, di Stony Plain, Alberta, in Canada, si è fatto tatuare ...Il figlio si vergogna di una macchia sulla pelle e il padre si sottopone a 30 ore di tatuaggio per non farlo sentire a disagio. Derek Prue Sr, di Stony Plain, Alberta, in Canada, ...