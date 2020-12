Grande Fratello Vip | è ufficiale | confermata la squalifica di Filippo Nardi

AGCOMunica : #agcom Nota su #televoto Grande Fratello Vip #GFvip #GrandeFratello - davidefaraone : Ma il portavoce del Presidente del Consiglio che invia la geolocalizzazione dalla Libia da una base segreta l’ha ca… - trash_italiano : #GFVIP, Cristiano Malgioglio parla dei contratti: 'tu quante puntate hai?', la regia stacca ma è bufera - Srta_Stefanni : RT @AGCOMunica: #agcom Nota su #televoto Grande Fratello Vip #GFvip #GrandeFratello - Mariostizzaa : raga ma il Grande Fratello per persone comuni e correnti quando ricomincerà? chiedo. #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

Tutte le anticipazioni sulla puntata del GF Vip che va in onda venerdì 18 dicembre in prima serata su Canale 5 ...Un severo provvedimento disciplinare attende uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip nell'appuntamento di venerdì 18 dicembre. Durante la puntata, in onda come sempre in prima serata su Canale 5, ...