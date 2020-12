Fisco | De Lise | “Nel 2021 pronti a dare un contributo per la ripartenza dell’Italia”

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 18 dicembre 2020) (Teleborsa) – “Non vogliamo più restare ai margini”. Questo, in sintesi, il messaggio lanciato dal presidente dell’Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili (Ungdcec) in occasione del XII Forum dei Giovani Professionisti, dal titolo “Equità, merito e giustizia: requisiti primari per la crescita della professione”. “Il ruolo del commercialista – ha sottolineato De– deve essere centrale non soltanto nella percezione dei nostri clienti, ma anche da parte del governo. In questo 2020 abbiamo lavorato pancia a terra, non facendo mai mancare il nostro sostegno a cittadini e imprenditori. Protagonisti positivi nel lavoro, ma assolutamente negativi per quanto riguarda le mancanze del governo nei confronti della nostra categoria. Siamo stati esclusi da tutto: indennizzi, risarcimenti, ristori. Eppure, non esiste un tema, un settore, un ambito ...