Domenico Zurlo Si è concluso dopo 108 giorni l' incubo dei 18 pescatori sequestrati

(Di venerdì 18 dicembre 2020) in Libia. Era il 1° settembre quando le navi Medinea e Antartide, di Mazara del Vallo, erano state fermate dalle ...

Ultime Notizie dalla rete : Domenico Zurlo

Leggo.it

Domenico ZurloSi è concluso dopo 108 giorni l'incubo dei 18 pescatori sequestrati in Libia. Era il 1° settembre quando le navi Medinea e Antartide, di Mazara del Vallo, erano state fermate ...Domenico ZurloMassacrato a coltellate in strada da due ragazzini, appena 14enni: è morto così Cristian Sebastiano, 42 anni afflitti da problemi di droga, aggredito, ucciso e lasciato a terra in ...