De Luca: “Nelle feste natalizie in Campania ci sarà massimo rigore. Vi prego di essere responsabili” (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Consueta diretta streaming del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. I temi sono i soliti: sanità, situazione epidemiologica, sviluppo e lavoro. Ad aprire la diretta, però, un’inaspettata frecciata al governo sul caso della liberazione dei pescatori di Mazara del Vallo: “E’ una buona notizia – ha detto De Luca -, siamo tutti felici ma ci saremmo francamente risparmiati la sceneggiata di Conte e Di Maio in Libia”. feste natalizie: Sulle festività De Luca è estremamente chiaro: “In Campania ci sarà massimo rigore. Il governo ancora una volta è alle prese con la possibilità di optare tra due opzioni: la linea della prevenzione o quella della rincorsa al contagio. ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Consueta diretta streaming del presidente della RegioneVincenzo De. I temi sono i soliti: sanità, situazione epidemiologica, sviluppo e lavoro. Ad aprire la diretta, però, un’inaspettata frecciata al governo sul caso della liberazione dei pescatori di Mazara del Vallo: “E’ una buona notizia – ha detto De-, siamo tutti felici ma ci saremmo francamente risparmiati la sceneggiata di Conte e Di Maio in Libia”.: Sulle festività Deè estremamente chiaro: “Inci. Il governo ancora una volta è alle prese con la possibilità di optare tra due opzioni: la linea della prevenzione o quella della rincorsa al contagio. ...

casertafocus : PARLA DE LUCA – Stop alla mobilità nelle feste, ordinanze anti-movida già per questo week end: il 12 gennaio prova… - zazoomblog : Natale e Capodanno chiusi in casa De Luca in diretta: “Nuove ordinanze nelle prossime ore” - #Natale #Capodanno… - luca_logi : @AngeloCiocca restituiteci i 49 milioni che la #Lega ha rubato, ecco chi mette le mani nelle tasche degli italiani - MadManWaBox : @filippo28155236 @belarusboy @savioli_alberto @Romy_kitty1 @AlbertHofman72 @luca_tessitore @animaleuropeRMP… - odilelly : RT @Radio3tweet: La bellezza fragile e cangiante della Terra vista dallo Spazio nelle parole di Luca Parmitano. La bellezza del cielo profo… -