Coronavirus | i numeri in chiaro Pregliasco | «Stiamo mettendo a rischio la riapertura delle scuole»

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Ancora oltre 674 decessi, mentre i contagi solo quasi 18mila. Idell’epidemia diin Italia sono ancora alti, nonostante i pazienti ricoverati con sintomi negli ospedali continuino a diminuire. Al momento sono 25.769. I ricoverati in terapia intensiva sono 2.819, ovvero 189 in più rispetto a ieri. Una situazione stabile, quindi. Una situazione che però sta andando incontro a due settimane che sono considerate ad altissimoper un aumento dei nuovi contagi, come conferma il virologo Fabrizio. Professor, ancora una volta i dati diffusi dal bollettino di oggi descrivono una situazione che si mantiene stabile. «Anche oggi si conferma questo andamento lineare. Questo plateau da una parte evidenzia aspetti positivi del nostro lavoro: siamo riusciti a ...