'C'è troppa neve e nessuno la rimuove': isolata e costretta dal Comune ad abbandonare la propria casa, ma lei si ribella e fa ricorso al ... (Di venerdì 18 dicembre 2020) di aldo grandi La protagonista di questa incredibile storia di cattiva amministrazione si chiama Maria Angela Rossi, ha 68 anni e, da circa un anno è tornata a vivere nel luogo natìo, S. Pellegrino in ...

Ultime Notizie dalla rete : troppa neve Troppa neve, rinviato a domani lo slalom gigante di Santa Caterina Valfurva La Provincia di Sondrio A1 Panoramica, rivolta dei sindaci "Troppi disagi causati dai cantieri"

"Troppi disagi per il territorio". A protestare per i cantieri di verifica dei viadotti lungo l’Autostrada Panoramica sono i sindaci di Castiglione, San Benedetto e Monzuno che chiedono un confronto u ...

Troppa neve. Selvaggina stremata

Gli esperti invitano gli escursionisti a non disturbare gli animali, già stremati dalle nevicate e a rimanere su sentieri e percorsi segnati Tanta neve e la voglia di inforcare sci e ciaspole per ...

