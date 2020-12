Bettarini: “Da quando Signorini mi ha “bollato” non mi hanno più chiamato a commentare il calcio” (Di venerdì 18 dicembre 2020) Stefano Bettarini ha raccontato in un'intervista a Oggi tutto il suo disappunto per la sua squalifica dal Grande Fratello Vip. L'ex calciatore ha parlato di pretesto (la bestemmia) per buttarlo fuori. caption id="attachment 106931" align="alignnone" width="1024" Foto: Instagram/captionI concorrenti squalificati perdono automaticamente tutti i soldi del contratto: "Certo, un bel risparmio, no? E va detto che io ho fatto 3 giorni di GF ma che per entrare sono stato 21 giorni in una stanza d'albergo di 3 metri per 4 in quarantena. Mi lasciavano il vassoio del cibo fuori. Come se non bastasse, da quando Signorini mi ha "bollato" non sono più stato chiamato a fare il commentatore sportivo. E ci tengo molto a quel lavoro".caption id="attachment 103841" align="alignnone" width="1024" Instagram/caption(Oggi) ... Leggi su golssip (Di venerdì 18 dicembre 2020) Stefanoha raccontato in un'intervista a Oggi tutto il suo disappunto per la sua squalifica dal Grande Fratello Vip. L'ex calciatore ha parlato di pretesto (la bestemmia) per buttarlo fuori. caption id="attachment 106931" align="alignnone" width="1024" Foto: Instagram/captionI concorrenti squalificati perdono automaticamente tutti i soldi del contratto: "Certo, un bel risparmio, no? E va detto che io ho fatto 3 giorni di GF ma che per entrare sono stato 21 giorni in una stanza d'albergo di 3 metri per 4 in quarantena. Mi lasciavano il vassoio del cibo fuori. Come se non bastasse, dami ha "" non sono più statoa fare il commentatore sportivo. E ci tengo molto a quel lavoro".caption id="attachment 103841" align="alignnone" width="1024" Instagram/caption(Oggi) ...

refusiall : @Hyggepizza No perché lui non è al televoto, quando fu squalificato Bettarini non lo annullarono - Ambry_xoxo : @StraTalk87 Quando il concorrente da squalificare non è in nomination non annullano il televoto, come con Bettarini - Anna_Clousy : @fracherubinii In pratica quando Fu squalificato Fausto non c'era ancora il biglietto di ritorno quindi li non c'er… - SharkMan248 : @v4l3ria1 Ma quando Bettarini e Dosio sono stati eliminati erano tutti e due già in nomination quindi? - guitarevrock : @Abbiamovintonoi Anch’io lo penso anche bettarini diceva frasi del genere quando è successa la sua squalifica speriamo bene -