Verifica di governo, poco più di mezz’ora per il faccia a faccia tra Renzi e Conte. Bellanova: «Aspettiamo risposte» (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il momento del vertice tra il premier Giuseppe Conte e la delegazione di Italia Viva, guidata da Matteo Renzi , sulla Verifica di governo è arrivato. Ed è durato solo 40 minuti. Nella delegazione anche i capigruppo di Senato e Camera Davide Faraone e Maria Elena Boschi, le ministre Elena Bonetti e Teresa Bellanova e il coordinatore nazionale del partito Ettore Rosato. Conte chiude così una lunga giornata, dopo essere volato in Liba per la liberazione dei pescatori di Mazara del Vallo e il pomeriggio a Roma con le Regioni sui provvedimenti per le feste natalizie. Il fulcro resta la lunga lettera, diffusa stamane, del leader di IV indirizzata al presidente del Consiglio con l’anticipazione delle condizioni che la pattuglia Renziana ha portato in “dote” a palazzo ... Leggi su open.online (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il momento del vertice tra il premier Giuseppee la delegazione di Italia Viva, guidata da Matteo, sulladiè arrivato. Ed è durato solo 40 minuti. Nella delegazione anche i capigruppo di Senato e Camera Davide Faraone e Maria Elena Boschi, le ministre Elena Bonetti e Teresae il coordinatore nazionale del partito Ettore Rosato.chiude così una lunga giornata, dopo essere volato in Liba per la liberazione dei pescatori di Mazara del Vallo e il pomeriggio a Roma con le Regioni sui provvedimenti per le feste natalizie. Il fulcro resta la lunga lettera, diffusa stamane, del leader di IV indirizzata al presidente del Consiglio con l’anticipazione delle condizioni che la pattugliaana ha portato in “dote” a palazzo ...

