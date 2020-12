Supercoppa di Spagna: ecco il sorteggio delle semifinali (Di giovedì 17 dicembre 2020) Sono stati definiti gli accoppiamenti per le due semifinali della Supercoppa di Spagna 2020-21, ecco l’esito del sorteggio:SEMIFINALE 1 13 Gennaio – Estadio Nuevo Arcangel – Cordoba:Real Sociedad-Barcellona SEMIFINALE 2 14 Gennaio – Estadio La Rosaleda – Malaga Real Madrid-Athletic Bilbao La finale si terrà il 17 Gennaio allo stadio La Cartuja di Siviglia. Real Madrid e Barcellona partecipano in quanto prima e seconda classificata della Liga 2019-20, mentre Real Sociedad e Athletic Bilbao sono state le finaliste dell’ultima Coppa del Re. Foto: Twitter personale Vinicius Jr L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 17 dicembre 2020) Sono stati definiti gli accoppiamenti per le duedelladi2020-21,l’esito del:SEMIFINALE 1 13 Gennaio – Estadio Nuevo Arcangel – Cordoba:Real Sociedad-Barcellona SEMIFINALE 2 14 Gennaio – Estadio La Rosaleda – Malaga Real Madrid-Athletic Bilbao La finale si terrà il 17 Gennaio allo stadio La Cartuja di Siviglia. Real Madrid e Barcellona partecipano in quanto prima e seconda classificata della Liga 2019-20, mentre Real Sociedad e Athletic Bilbao sono state le finaliste dell’ultima Coppa del Re. Foto: Twitter personale Vinicius Jr L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Si è concluso pochi minuti fa il sorteggio delle semifinali della Supercoppa di Spagna. Le partite per la vittoria del trofeo si svolgeranno in Arabia dal 13 al 17 gennaio. Il Barcellona di Ronald ...

