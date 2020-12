Super Mario 3D All-Stars a tempo limitato e poi rimosso perché ' così si festeggia l' anniversario'

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Nintendo ha adottato un approccio relativamente nuovo all'uscita di3D All-all'inizio di quest'anno, lanciando il gioco ma promettendo che sarebbe stato in vendita solo per sei mesi, compresa la versione digitale. Sembrava una mossa strana e che poteva gonfiare il costo di questi giochi sul mercato privato, ma per il presidente di Nintendo of America Doug Bowser, si trattava di celebrare l'del franchise. Parlando in un'intervista, Bowser ha affermato che sebbene non fosse una funzionalità che Nintendo avrebbe utilizzato in modo più diffuso, la società ha ritenuto che la finestra di sei mesi per alcuni giochi come3D All-fosse appropriata. Questa scelta è stata anche utilizzata per una manciata di altri giochi, tra cui ...