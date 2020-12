Simulato incidente a traghetto | soccorsi in mare

GazzettAvellino : Incidente stradale simulato per truffare assicurazione, Carabinieri denunciano 4 persone a Cervinara. -

Ultime Notizie dalla rete : Simulato incidente

Nuova Irpinia

Cinquantamila, quarantaseimila e oltre trentamila. Non stiamo dando i numeri, sono le cifre delle tre presunte truffe alle assicurazioni che più hanno fruttato agli organizzatori dei falsi indicenti s ...È vero invece che in tale occasione, My, in seguito ad un incidente stradale, aveva subito la frattura spiroide del 3° distale di tibia destra, con applicazione di gesso femoro-podalico, e con ...