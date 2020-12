Pescatori detenuti in Libia | Conte e Di Maio volano a Bengasi

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Il presidente del Consiglio Giuseppee il ministro degli Esteri Luigi Disono in volo verso, in. L'obiettivo del viaggio sembra quello di riuscire a ottenere la liberazione ...

Il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio sono in volo verso Bengasi, nell'est ...Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio infatti sono in volo per la Libia per chiedere la liberazione dei ...