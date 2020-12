Niente | a Renzi piace lasciarci nel dubbio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 17 dicembre 2020) di Andrea Marchina L’altra sera su Rai3, a Cartabianca, dopo aver assistito allo scalmanarsi di Giorgia Meloni che ripeteva allo sfinimento il mantra delle elezioni anticipate, stavo per cambiare canale nella speranza di passare la serata lontano dalle sirene della cronaca politica, Quando, all’improvviso, vedo entrare in studio uno dei più agguerriti oppositori di questa maggioranza e di questo Governo. Matteo Salvini? direte voi. Il presidente di Confindustria Carlo Bonomi? Qualche imprenditore scontento e contrario ai bonus? No, Matteo. Lo so, forse solo in pochi lo avevate notato, ma a quanto pare il suo (micro) partito è parte della maggioranza e, a giorni alterni, dice pure di sostenere il Governo (non ridete). Al di là delle simpatie o antipatie che può suscitare un simile personaggio, la sua comparsa è stata per me un’illuminazione: finalmente – mi sono ...