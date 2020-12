Napoli, la voce che fa tremare Gattuso: la Juve dietro le cattive prestazioni di Fabian Ruiz? (Di giovedì 17 dicembre 2020) Fabian Ruiz è da giorni al centro delle lamentele del popolo azzurro che ha visto negli ultimi match l’apporto dello spagnolo alla squadra pian piano affievolirsi. La bocciatura senza attenuanti nell’incontro col Bologna e i pochi minuti finali contro l’Inter accordatigli da Gattuso sono segni evidenti di una forma lontana parente di quella di fine L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 17 dicembre 2020)è da giorni al centro delle lamentele del popolo azzurro che ha visto negli ultimi match l’apporto dello spagnolo alla squadra pian piano affievolirsi. La bocciatura senza attenuanti nell’incontro col Bologna e i pochi minuti finali contro l’Inter accordatigli dasono segni evidenti di una forma lontana parente di quella di fine L'articolo

Jerrydomee : RT @Jerry_3_: Il Napoli non lo darà mai vista la situazione di Osimhen, ma Petagna per caratteristiche fisiche e per il tipo di gioco che f… - Jerry_3_ : Il Napoli non lo darà mai vista la situazione di Osimhen, ma Petagna per caratteristiche fisiche e per il tipo di g… - gamonapoli : @veniovanni Non si va da nessuna parte anche con il vostro blog da 4 soldi, siete il nulla mischiato col niente, al… - martinogiovanni : RT @AnnaMariaDeFalc: E comunque nel Duomo di #Napoli si è udita una voce, anche abbastanza incazzata di #SanGennaro che diceva: https://t.c… - Notiziedi_it : Mugnano di Napoli – Comitato Voce ‘e Popolo “Stiamo cambiando lo scenario politico” -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli voce Napoli, il miracolo di San Gennaro non si compie: «Il sangue è solido» Corriere del Mezzogiorno Napoli, la voce che fa tremare Gattuso: la Juve dietro le cattive prestazioni di Fabian Ruiz?

Qualità che al Napoli conoscono benissimo e che vorrebbero tanto poter tornare a vedere sull’erba del Diego Armando Maradona. A tanti ha causato immensi malumori vederlo ciondolare goffo e con la ...

Napoli, lo scherzo dell'ex Gargano: prende in giro il cognato Hamsik

Uno scherzo a distanza tra due ex Napoli. Walter Gargano e Marek Hamsik hanno condiviso per anni lo spogliatoio azzurro ma ora sono legati solo dalla parentela (la sorella dello slovacco ...

Qualità che al Napoli conoscono benissimo e che vorrebbero tanto poter tornare a vedere sull’erba del Diego Armando Maradona. A tanti ha causato immensi malumori vederlo ciondolare goffo e con la ...Uno scherzo a distanza tra due ex Napoli. Walter Gargano e Marek Hamsik hanno condiviso per anni lo spogliatoio azzurro ma ora sono legati solo dalla parentela (la sorella dello slovacco ...