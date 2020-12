Milan | Maldini su Luis Alberto | già cominciata la trattativa con la Lazio

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Continuano i sondaggi da parte della dirigenza rossonera capitanata dache, se vuole che la sua squadra resti competitiva come ora per tutto il resto della stagione (e non solo), dovrà programmarsi già i prossimi innesti. Uno di questi potrebbe essere. Il centrocampista potrebbe prendere in considerazione un futuro lontano dallae L'articolo

AntoVitiello : #Maldini sul rinnovo di #Calhanoglu: 'Ci proviamo, loro anche ci provano. C'è grande disponibilità e una collaboraz… - AndreaBricchi77 : Ho appena chiesto a Arrigo Sacchi: “Che interventi deve fare il #Milan sul mercato di Gennaio?”. Mi ha risposto:… - OptaPaolo : 4 - Per la prima volta nella sua storia nelle coppe europee il Milan schiera 4 giocatori nati dopo l'1/1/2000 titol… - CCokina12 : RT @AndreaBricchi77: Ho appena chiesto a Arrigo Sacchi: “Che interventi deve fare il #Milan sul mercato di Gennaio?”. Mi ha risposto: “Pa… - calciomercatoit : #Milan, #Lovato più lontano: #Maldini punta sempre #Simakan e #Kabak in difesa ?? #CMITmercato -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Maldini

Secondo le indiscrezioni Massara e Maldini nelle ultime settimane avrebbero avuto diversi incontri e secondo quanto riportato da La Repubblica, in vista del mercato di gennaio, il Milan sarebbe ...Per mesi si è accostato il nome di Dominik Szoboszlai al Milan. Paolo Maldini e Ricky Massara non hanno mai nascosto il loro interesse per il centrocampista ungherese del Salisburgo, che anche in ...