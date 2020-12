LIVE Snowboard | PGS Carezza 2020 in DIRETTA | si comincia! Azzurri subito protagonisti negli ottavi di finale

Leggi su oasport

(Di giovedì 17 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAh 13.02 Questo ottavo dise lo aggiudica l’elvetica Ladina Jenny che vince approfittando dell’uscita di pista della sua avversaria, l’austriaca Claudia Riegler. h 13.01 E’ la tedesca Carolin Langenhorst ha passare il turno contro l’elvetica Julie Zogg. h 13.00 SI PARTE IN PERFETTO ORARIO! E’ la volta del tabellone femminile. 12.55 Qualche minuto e si comincia. Condizioni ideali per gareggiare oggi a! 12.52 Questo il tabellone maschile degli 1/8 diGALMARINI Nevin vs. MARCH Aaron MATHIES Lukas vs. PROMMEGGER AndreasSLUEV Igor vs. FISCHNALLER RolandPAYER Alexander vs. BAGOZZA Daniele KWIATKOWSKI Oskar vs. MASTNAK Tim KARL Benjamin vs. SOBOLEV Andrey WILD Vic vs. KOSIR Zan BAUMEISTER Stefan vs. CAVIEZEL Dario 12.50 Questo il tabellone ...