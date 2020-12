Ladri senza cuore a Piossasco | rubato l' albero di Natale dei bambini della scuola

roby_italy_51 : @laremi_guido Non lo penso proprio. Siamo sommersi da debiti pregressi, sta cercando di farci uscire da questa pand… - MarceVann : RT @Silvano05230100: @MarceVann - Silvano05230100 : @MarceVann - ANTEO17 : RT @fabiopi1000: @IlConte50919IT @kiara86769608 @francotaratufo2 @ApriGli_Occhi @MPenikas @NapolitanoIda @ANTEO17 @carpa2019 @ladyalia @pri… - m_spagna : RT @fabiopi1000: @IlConte50919IT @kiara86769608 @francotaratufo2 @ApriGli_Occhi @MPenikas @NapolitanoIda @ANTEO17 @carpa2019 @ladyalia @pri… -

Ultime Notizie dalla rete : Ladri senza

La Repubblica

Dodici telecamere anti ladri e vandali, ma anche per scovare le “mine vaganti” non revisionate o che viaggiano senza copertura assicurativa. Via libera dell’amministrazione comunale guidata ...PESARO - Incastrati grazie alle immagini su Facebook in cui indossavano gli stessi vestiti utilizzati durante i furti. Tra i colpi anche quello a Casa Fazi in viale Trieste. La squadra mobile ...