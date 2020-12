Inter 1 Napoli 0, decide Lukaku: gli highlights (Di giovedì 17 dicembre 2020) Gli highlights di Inter-Napoli, match della dodicesima giornata della Serie A Vittoria importante per l’Inter nella dodicesima giornata della Serie A 2020/2021 contro il Napoli di Gattuso. Match deciso da Romelu Lukaku che ha battuto Ospina su calcio di rigore concesso per fallo dello stesso portiere su Darmian. Ecco gli highlights del match tra Inter e Napoli. Real audio: L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di giovedì 17 dicembre 2020) Glidi, match della dodicesima giornata della Serie A Vittoria importante per l’nella dodicesima giornata della Serie A 2020/2021 contro ildi Gattuso. Match deciso da Romeluche ha battuto Ospina su calcio di rigore concesso per fallo dello stesso portiere su Darmian. Ecco glidel match tra. Real audio: L'articolo proviene damagazine.

Inter : ?? | PANETTONE #InterNapoli, con Natale alle porte... Qui siamo nel 1984, a San Siro succedeva anche questo! Guard… - Inter : ??? | DICHIARAZIONI 'Stasera la cosa fondamentale era vincere e chi ci riesce deve essere contento' ??? L'analisi d… - Inter : ??? | DICHIARAZIONI 'Vincere gli scontri diretti dà sicuramente motivazione' ??? Samir #Handanovic, grande protago… - __mich8__ : RT @zielulife2: Inter-Napoli quando davvero conta: How it started How it ended - loof_78 : Praticamente oggi l'Inter secondo la stampa ha delle colpe per un po' di culo e per l'espulsione a Insigne. Povero Napoli. -