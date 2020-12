Incontri a base di sesso e cocaina, poi chiede un ‘extra’ alla escort e la picchia: arrestato 33enne (Di giovedì 17 dicembre 2020) Aveva fissato un appuntamento tramite un sito di Incontri con una cittadina romena di 30 anni che si prostituisce in un appartamento di via Nocera Umbra, si è presentato in casa e, dopo aver sniffato una dose di cocaina in sua presenza, ha “consumato” pagando il corrispettivo pattuito. alla richiesta di un “extra”, senza pagare, la ragazza ha gentilmente declinato e, vedendo quello strano cliente – un romano di 33 anni – ancora un po’ troppo su di giri, lo ha invitato a lasciare l’appartamento. Per tutta risposta l’uomo ha iniziato a molestare la donna che ha urlato, attirando l’attenzione di una connazionale e di un altro ragazzo, presenti nell’appartamento, con i quali ha ingaggiato una violenta colluttazione. Ad avere la peggio è stata l’altra ragazza romena che, colpita in pieno volto da un pugno, ha riportato la frattura del setto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 17 dicembre 2020) Aveva fissato un appuntamento tramite un sito dicon una cittadina romena di 30 anni che si prostituisce in un appartamento di via Nocera Umbra, si è presentato in casa e, dopo aver sniffato una dose diin sua presenza, ha “consumato” pagando il corrispettivo pattuito.richiesta di un “extra”, senza pagare, la ragazza ha gentilmente declinato e, vedendo quello strano cliente – un romano di 33 anni – ancora un po’ troppo su di giri, lo ha invitato a lasciare l’appartamento. Per tutta risposta l’uomo ha iniziato a molestare la donna che ha urlato, attirando l’attenzione di una connazionale e di un altro ragazzo, presenti nell’appartamento, con i quali ha ingaggiato una violenta colluttazione. Ad avere la peggio è stata l’altra ragazza romena che, colpita in pieno volto da un pugno, ha riportato la frattura del setto ...

CorriereCitta : Incontri a base di sesso e cocaina, poi chiede un ‘extra’ alla escort e la picchia: arrestato 33enne - mygodprova : @MMmarco0 In realtà l’idea di base non è sbagliata, anche perché non si può pensare di tenere sempre tutto rosso pe… - EMA_Global_IT : Continua la serie dei nostri incontri tra colleghi per #brainstorming. Stiamo studiando nuove #strategie, pianifica… - infogiovaniroma : Formazione #gratis: da @FormaCamera il ciclo di incontri formativi gratuiti con esame finale e rilascio della Certi… - IussPavia : Longevità e intelligenza: come tutelare il “motore” alla base dei nostri ragionamenti? Ne parla il prof. Cappa nell… -

Ultime Notizie dalla rete : Incontri base Incontri a base di sesso e cocaina, poi chiede un ‘extra’ alla escort e la picchia: arrestato 33enne Il Corriere della Città Coronavirus, l’allarme dell’Oms: “Proteggersi anche in famiglia”

L'Organizzazione Mondiale della Sanità consiglia l'utilizzo della mascherina anche in famiglia con i propri cari.

Calciomercato Milan, rinnovi Donnarumma e Calhanoglu: l'esito degli incontri

Mercato Milan 2021: come sono andati gli incontri con gli agenti di Donnarumma e Calhanoglu ... da 5 milioni più bonus a fronte di un’offerta del Milan da 3,5 milioni di base fissa. Produttivo anche l ...

L'Organizzazione Mondiale della Sanità consiglia l'utilizzo della mascherina anche in famiglia con i propri cari.Mercato Milan 2021: come sono andati gli incontri con gli agenti di Donnarumma e Calhanoglu ... da 5 milioni più bonus a fronte di un’offerta del Milan da 3,5 milioni di base fissa. Produttivo anche l ...