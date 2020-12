Il re di Svezia accusa: "La strategia contro l'epidemia ha fallito" (Di giovedì 17 dicembre 2020) La strategia delle autorità svedesi per contrastare l’epidemia di Covid è stata fallimentare. In un’inusuale presa di posizione pubblica, il re svedese Carlo XVI Gustavo ha lanciato la dura accusa, di fronte alla grave situazione che si è venuta a creare nel Paese scandinavo dove i contagi continuano a moltiplicarsi e la fiducia della popolazione è in caduta libera. “Gli svedesi hanno sofferto tremendamente in condizioni difficili. Penso che abbiamo fallito, abbiamo un gran numero di morti e questo è terribile”, ha affermato nell’intervista di fine anno alla tv di Stato Svt. La Svezia fin dall’inizio dell’emergenza Covid ha adottato un approccio soft, rifiutandosi di decretare rigidi lockdown nazionali ma preferendo puntare sul distanziamento sociale e il senso di responsabilità, mantenendo scuole, ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 17 dicembre 2020) Ladelle autorità svedesi per contrastare l’di Covid è stata fallimentare. In un’inusuale presa di posizione pubblica, il re svedese Carlo XVI Gustavo ha lanciato la dura, di fronte alla grave situazione che si è venuta a creare nel Paese scandinavo dove i contagi continuano a moltiplicarsi e la fiducia della popolazione è in caduta libera. “Gli svedesi hanno sofferto tremendamente in condizioni difficili. Penso che abbiamo, abbiamo un gran numero di morti e questo è terribile”, ha affermato nell’intervista di fine anno alla tv di Stato Svt. Lafin dall’inizio dell’emergenza Covid ha adottato un approccio soft, rifiutandosi di decretare rigidi lockdown nazionali ma preferendo puntare sul distanziamento sociale e il senso di responsabilità, mantenendo scuole, ...

