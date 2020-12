Gli auguri di Mattarella al Papa | «Gravi ricadute per questa pandemia | ma le limitazioni e il disagio a Natale lo renderanno più autentico»

Leggi su open.online

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Sarà uninevitabilmente particolare quello che anche l’Italia dovrà vivere, secondo le ipotesi sulle misure restrittive che il governo andrà a prendere probabilmente in giornata per l’emergenza Coronavirus. Ma come dice il presidente della Repubblica, Sergio, nella sua lettera diFrancesco per i suoi 84 anni: «Pur nelche esse possono comportare, talidischiudono un richiamo agli aspetti più autentici ed essenziali difesta e del suo universale messaggio di fratellanza e di pace». Nella sua letteraha ricordato «il dramma dellae delle suessimesanitarie, economiche e sociali». Quello appena trascorso è ...