‘Gf Vip 5’, Cristiano Malgioglio fa una domanda a Giacomo Urtis e scoppia l’ennesima polemica: le uscite dal reality sono programmate? (Video) (Di giovedì 17 dicembre 2020) Come da prassi al Grande Fratello Vip, i concorrenti vengono ripresi 24 ore su 24 e spesso capita di sentire da loro esternazioni che fanno discutere. Ad accendere la fiamma della polemica, questa volta, è stato Cristiano Malgioglio mentre discuteva tranquillamente in salotto con Giacomo Urtis. Il paroliere ha fatto al chirurgo dei vip una domanda molto ambigua: Tu quante puntate hai nel contratto? Malgioglio che chiede a Urtis quante puntate ha nel contratto. MA CI PRENDETE PER SCEMI?SPAMMATE OVUNQUE #GFVIP pic.twitter.com/XO8S1UH9Fm — ??HI GUYSSSSS?? (@yesweca41144825) December 17, 2020 Urtis stava per rispondere, ma il Grande Fratello ha prontamente mutato il loro audio e cambiato inquadratura. La questione ha portato molti ... Leggi su isaechia (Di giovedì 17 dicembre 2020) Come da prassi al Grande Fratello Vip, i concorrenti vengono ripresi 24 ore su 24 e spesso capita di sentire da loro esternazioni che fanno discutere. Ad accendere la fiamma della, questa volta, è statomentre discuteva tranquillamente in salotto con. Il paroliere ha fatto al chirurgo dei vip unamolto ambigua: Tu quante puntate hai nel contratto?che chiede aquante puntate ha nel contratto. MA CI PRENDETE PER SCEMI?SPAMMATE OVUNQUE #GFVIP pic.twitter.com/XO8S1UH9Fm — ??HI GUYSSSSS?? (@yesweca41144825) December 17, 2020stava per rispondere, ma il Grande Fratello ha prontamente mutato il loro audio e cambiato inquadratura. La questione ha portato molti ...

