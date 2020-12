Fifa Best Awards: svelate le preferenze dei protagonisti (Di giovedì 17 dicembre 2020) Per quanto riguarda il Fifa Best Player Award vinto il vincitore è stato Robert Lewandowski con 52 punti davanti a Cristiano Ronaldo (38 punti) e Lionel Messi (35 punti). Il Ct azzurro Roberto Mancini ha votato Lionel Messi al primo posto, seguito da Cristiano Ronaldo e Neymar. Giorgio Chiellini, invece, ha votato il compagno di squadra alla Juve al primo posto, davanti a Lewandowski e Sergio Ramos. Messi ha snobbato Ronaldo votando Neymar, Lewandowski e Mbappè, mentre CR7 è stato più magnanimo con il rivale di sempre, inserendolo fra l’attaccante del Bayern e Mbappe’. Modric, capitano della Croazia, si è espresso per Lewandowski, Ramos e Salah. Per quanto riguarda i voti agli allenatori, la Fifa ha svelato che Klopp e Flick avevano ottenuto gli stessi punti (24) ma il premio è andato al tecnico del Liverpool che aveva ricevuto un ... Leggi su sportface (Di giovedì 17 dicembre 2020) Per quanto riguarda ilPlayer Award vinto il vincitore è stato Robert Lewandowski con 52 punti davanti a Cristiano Ronaldo (38 punti) e Lionel Messi (35 punti). Il Ct azzurro Roberto Mancini ha votato Lionel Messi al primo posto, seguito da Cristiano Ronaldo e Neymar. Giorgio Chiellini, invece, ha votato il compagno di squadra alla Juve al primo posto, davanti a Lewandowski e Sergio Ramos. Messi ha snobbato Ronaldo votando Neymar, Lewandowski e Mbappè, mentre CR7 è stato più magnanimo con il rivale di sempre, inserendolo fra l’attaccante del Bayern e Mbappe’. Modric, capitano della Croazia, si è espresso per Lewandowski, Ramos e Salah. Per quanto riguarda i voti agli allenatori, laha svelato che Klopp e Flick avevano ottenuto gli stessi punti (24) ma il premio è andato al tecnico del Liverpool che aveva ricevuto un ...

Un gesto eroico che ha permesso a Mattia Agnese, classe 2003, di vincere il The Best Fifa Award per il fair-play. Un riconoscimento straordinario per un ragazzo “normale”, come egli stesso si è ...

L'attaccante el Bayern Monaco, Robert Lewandowski, ha vinto il premio "The Best FIFA Men’s Player" come miglior calciatore dell'ultima stagione, succedendo a Lionel Messi. Il polacco ha battuto la ...

