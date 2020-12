Doping: due anni di squalifica alla Russia, niente Giochi del 2021 e 2022 (Di giovedì 17 dicembre 2020) AGI - Lo sport russo è stato squalificato fino al 16 dicembre del 2022 per violazioni al codice antiDoping e quindi gli atleti russi non potranno partecipare sotto la propria bandiera alle Olimpiadi di Tokyo del 2021 e ai Giochi invernali di Pechino del 2022. Lo ha deciso il Tribunale Arbitrale dello Sport che ha peraltro dimezzato la richiesta di squalifica di 4 anni proposta il 9 dicembre del 2019 dall'agenzia mondiale antiDoping (Wada). Punita la Rusada Il gruppo di esperti scientifici del Tas ha stabilito all'unanimità che l'agenzia russa anti-Doping Rusada non è conforme al codice mondiale anti-Doping (Wadc), dopo lo scandalo dei controlli truccati. La Russia non potrà quindi ... Leggi su agi (Di giovedì 17 dicembre 2020) AGI - Lo sport russo è statoto fino al 16 dicembre delper violazioni al codice antie quindi gli atleti russi non potranno partecipare sotto la propria bandiera alle Olimpiadi di Tokyo dele aiinvernali di Pechino del. Lo ha deciso il Tribunale Arbitrale dello Sport che ha peraltro dimezzato la richiesta didi 4proposta il 9 dicembre del 2019 dall'agenzia mondiale anti(Wada). Punita la Rusada Il gruppo di esperti scientifici del Tas ha stabilito all'unanimità che l'agenzia russa anti-Rusada non è conforme al codice mondiale anti-(Wadc), dopo lo scandalo dei controlli truccati. Lanon potrà quindi ...

