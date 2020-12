Covid, nelle ultime 24 ore 18.236 contagi. Tasso di positività al 9,8% (Di giovedì 17 dicembre 2020) I nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore sono 18.236 su 185.320 tamponi, 683 i morti. Ieri i nuovi contagi nelle 24 ore erano stati 17.572 su 199.489 tamponi, mentre le vittime erano state 680. Sale quindi il rapporto tra tamponi e contagiati, attestandosi al 9,8% contro l’8,8% di ieri. Leggi su dire (Di giovedì 17 dicembre 2020) I nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore sono 18.236 su 185.320 tamponi, 683 i morti. Ieri i nuovi contagi nelle 24 ore erano stati 17.572 su 199.489 tamponi, mentre le vittime erano state 680. Sale quindi il rapporto tra tamponi e contagiati, attestandosi al 9,8% contro l’8,8% di ieri.

RadioRadicale : 1,7 miliardi dei bandi #Covid vinti da imprese straniere. Più del 90% per #mascherine. Il 91,7% dei fondi a impre… - TizianaFerrario : Immagini dello shopping di oggi nelle città. Mi intristisco.Leggo le misure drastiche della Merkel autorevole lead… - Nosey68 : RT @metaanto: figlio di amici 32enne con grave tumore gola ,sotto chemioterapia è risultato positivo, hanno interrotto la chemio. Nessun si… - JMMartin37 : RT @Agenzia_Ansa: Sono 18.236 i positivi al tampone per il coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Sa… - Agenzia_Ansa : Sono 18.236 i positivi al tampone per il coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero de… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nelle Coronavirus oggi: Veneto, non si esce dal comune dopo le 14 fino al 6 gennaio. Re di Svezia: abbiamo ... Il Sole 24 ORE Covid in Italia, calano i contagi (18mila) ma meno tamponi, altri 683 morti: tasso positività risale al 9,8%

Sono 18.236 i nuovi contagi da coronavirus in Italia resi noti oggi secondo i dati contenuti nel bollettino della Protezione civile. Da ieri sono stati registrati altri 683 morti. Ieri i positivi eran ...

Valentina Petrini e Fake: “La gente comune cerca chiarezza”

Una notizia può cambiare la vita. Soprattutto in questi tempi, dove il Coronavirus è entrato prepotentemente e a gamba tesa nelle abitudini delle famiglie di tutto il mondo. C’è chi è malato, chi ha p ...

Sono 18.236 i nuovi contagi da coronavirus in Italia resi noti oggi secondo i dati contenuti nel bollettino della Protezione civile. Da ieri sono stati registrati altri 683 morti. Ieri i positivi eran ...Una notizia può cambiare la vita. Soprattutto in questi tempi, dove il Coronavirus è entrato prepotentemente e a gamba tesa nelle abitudini delle famiglie di tutto il mondo. C’è chi è malato, chi ha p ...