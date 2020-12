Cosa può cambiare con l’euro digitale (Di giovedì 17 dicembre 2020) Nelle ultime settimane la Banca centrale europea sta aprendo una approfondita riflessione sulla possibilità di emettere, negli anni a venire, un euro digitale. Non una criptovaluta, nemmeno nella sua accezione più “stabile” (le stablecoin delle quali Libra di Facebook rappresenta il progetto più noto e ambizioso), ma un progetto sistemico che possa creare un mezzo di pagamento digitalizzato slegato dal potere oligopolistico InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 17 dicembre 2020) Nelle ultime settimane la Banca centrale europea sta aprendo una approfondita riflessione sulla possibilità di emettere, negli anni a venire, un euro. Non una criptovaluta, nemmeno nella sua accezione più “stabile” (le stablecoin delle quali Libra di Facebook rappresenta il progetto più noto e ambizioso), ma un progetto sistemico che possa creare un mezzo di pagamento digitalizzato slegato dal potere oligopolistico InsideOver.

