"Conte festeggia invece di scusarsi". La leghista lo asfalta: "Chi ha vinto davvero sui pescatori" (Di giovedì 17 dicembre 2020) Doveva chiedere scusa, invece festeggia. Giuseppe Conte annuncia la liberazione dei 18 pescatori di Mazara del Vallo tenuti in ostaggio per oltre 3 mesi dalle milizie di Haftar in Libia (nel quasi disinteresse del governo, accusa l'opposizione) e Simona Baldassarre, eurodeputata della Lega, picchia duro: "Mentre un paese intero è prigioniero di questo governo e aspetta con l'ennesimo Dpcm-pacco dono come passare il Natale, Conte con un colpo a sorpresa, fa il regalo di Natale ai pescatori di Mazara del Vallo, mettendo il cappello su quella che resta una gestione fallimentare". "Anziché chiedere scusa per gli oltre 100 giorni di silenzio, ambiguità e opacità - incalza la leghista - oggi celebra mediaticamente una relativa vittoria. Come politica e italiana sono felice ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020) Doveva chiedere scusa,. Giuseppeannuncia la liberazione dei 18di Mazara del Vallo tenuti in ostaggio per oltre 3 mesi dalle milizie di Haftar in Libia (nel quasi disinteresse del governo, accusa l'opposizione) e Simona Baldassarre, eurodeputata della Lega, picchia duro: "Mentre un paese intero è prigioniero di questo governo e aspetta con l'ennesimo Dpcm-pacco dono come passare il Natale,con un colpo a sorpresa, fa il regalo di Natale aidi Mazara del Vallo, mettendo il cappello su quella che resta una gestione fallimentare". "Anziché chiedere scusa per gli oltre 100 giorni di silenzio, ambiguità e opacità - incalza la- oggi celebra mediaticamente una relativa vittoria. Come politica e italiana sono felice ...

