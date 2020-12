Conte e Di Maio a Bengasi: Liberati i pescatori italiani sequestrati in Libia (Di giovedì 17 dicembre 2020) Alessandro Nunziati Lo ha confermato il ministro degli Esteri, che si è recato con il presidente del Consiglio Conte nella roccaforte del generale Haftar: “Fra poche ore potranno riabbracciare i propri cari”. Il premier: “Buon rientro a casa”. Gli equipaggi dei due pescherecci di Mazara del Vallo erano trattenuti nel Paese nordafricano da inizio settembre Sono liberi dopo oltre tre mesi i 18 pescatori di Mazara del Vallo sequestrati in Libia lo scorso 1° settembre. “I nostri pescatori sono liberi”, ha annunciato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio su Facebook. “Fra poche ore potranno riabbracciare le proprie famiglie e i propri cari”. “Buon rientro a casa”, scrive sempre su Facebook il premier Giuseppe Conte. Questa mattina il presidente del Consiglio e Di ... Leggi su improntaunika (Di giovedì 17 dicembre 2020) Alessandro Nunziati Lo ha confermato il ministro degli Esteri, che si è recato con il presidente del Consiglionella roccaforte del generale Haftar: “Fra poche ore potranno riabbracciare i propri cari”. Il premier: “Buon rientro a casa”. Gli equipaggi dei due pescherecci di Mazara del Vallo erano trattenuti nel Paese nordafricano da inizio settembre Sono liberi dopo oltre tre mesi i 18di Mazara del Valloinlo scorso 1° settembre. “I nostrisono liberi”, ha annunciato il ministro degli Esteri Luigi Disu Facebook. “Fra poche ore potranno riabbracciare le proprie famiglie e i propri cari”. “Buon rientro a casa”, scrive sempre su Facebook il premier Giuseppe. Questa mattina il presidente del Consiglio e Di ...

VittorioSgarbi : Sono felice per la liberazione dei pescatori mazaresi. Adesso spero che i due incapaci che sono volati lestamente i… - SkyTG24 : ?? #pescatori sequestrati in Libia, Conte e Di Maio a Bengasi per la liberazione ?? Si tratta di 18 persone, tra cu… - mirellaliuzzi : Sono stati liberati i pescatori di Mazara del Vallo da 108 giorni in un carcere in Libia. La notizia è stata comuni… - ilsussidiario : Finalmente liberi i 18 #pescatori di #MazaraDelVallo sequestrati in #Libia da 108 giorni - Toky_78 : RT @spinozait: Conte e Di Maio in Libia, liberi i pescatori italiani. Mi pare uno scambio equo. [@Rego_tweet] -