Come muoversi per una strategia di content marketing natalizio in questo 2020 (Di giovedì 17 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiIl Coronavirus ha cambiato e stravolto i nostri piani, è vero, ma spesso dalle crisi nascono anche opportunità. È chiaro che in questa situazione così complessa chi ne ha tratto vantaggio è stato il settore online, con un aumento di fatturato e di guadagni. Da una ricerca di Rakuten Advertising risulta che, globalmente, la maggior parte dei consumatori preferiscano fare acquisti online piuttosto che in negozio, tendenza dovuta anche e soprattutto alla paura della folla. Gli utenti sono sempre più connessi e hanno maggiore tempo a disposizione, dunque i brand devono essere pronti ed efficaci nel rispondere velocemente e prontamente alle loro richieste. Ma la domanda che sorge spontanea è: che tipo di conseguenze avrà la pandemia sulle vendite natalizie? È possibile attuare delle strategie? Non è facile rispondere in quanto tutti, compresi gli operatori del ...

