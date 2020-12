Calabria, sequestrate 71 villette abusive sul mare. I magistrati: "Un ecomostro diffuso" (Di giovedì 17 dicembre 2020) L'operazione della procura di Catanzaro in una zona del catanzarese sottoposta a vincolo paesaggistico, con panorami mozzafiato. A volte le costruzioni impedivano l'accesso al mare. Sotto indagine 68 persone Leggi su repubblica (Di giovedì 17 dicembre 2020) L'operazione della procura di Catanzaro in una zona del catanzarese sottoposta a vincolo paesaggistico, con panorami mozzafiato. A volte le costruzioni impedivano l'accesso al. Sotto indagine 68 persone

cronaca_news : Calabria, sequestrate 71 villette abusive sul mare. I magistrati: 'Un ecomostro diffuso' - 4giornatecz : RT @AleDeVirgilio: 'Ecomostro diffuso' in Calabria, 61 ville sequestrate e 67 indagati - StraNotizie : Calabria, sequestrate 71 villette abusive sul mare. I magistrati: 'Un ecomostro diffuso' - Agenzia_Italia : 'Ecomostro diffuso' in Calabria, 61 ville sequestrate e 67 indagati - sulsitodisimone : 'Ecomostro diffuso' in Calabria, 61 ville sequestrate e 67 indagati -