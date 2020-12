Balenciaga e gaming | la collezione diventa videogioco

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Quello del 2020 potremmo definirlo un anno surreale. Chiunque di noi potrebbe raccontare le proprie esperienze avvenute in questi assurdi ma reali mesi. Questo anno sta volgendo al termine e , proprio in concomitanza del mese del solstizio d’inverno, la maisonintende lanciare un messaggio volto a svegliare le nostre coscienze intorpidite. Il mese di dicembre è noto per la carica simbolica che porta con sé. Questo è il periodo dell’anno in cui le ore d’oscurità toccano il loro massimo, per poi cominciare ad arretrare in favore della luce. Un periodo di rinnovamento, di speranza che ovviamente porta con sé le festività Natalizie. Ed è proprio in questo periodo che la nota casa di moda spagnola sceglie di lanciare la sua nuova linea Afterworld: The Age Of Tomorrow.Afterworld-photo credits:Il ...