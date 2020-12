Antonini: “Milan, Kabak e Simakan sono i nomi giusti” (Di giovedì 17 dicembre 2020) ULTIME NOTIZIE MERCATO Milan - Intervenuto ai microfoni di 'Serie A News', Luca Antonini ha parlato dei possibili nomi per la difesa nel mercato di gennaio Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 17 dicembre 2020) ULTIME NOTIZIE MERCATO- Intervenuto ai microfoni di 'Serie A News', Lucaha parlato dei possibiliper la difesa nel mercato di gennaio Pianeta

PianetaMilan : #Antonini: '#Milan, #Kabak e #Simakan sono i nomi giusti' - sportli26181512 : Milan, senti Antonini: 'Kabak è il profilo giusto': Un passato da giocatore del Milan, un presente da intermediario… - infoitsport : Milan, il curioso aneddoto di Antonini su Ibrahimovic: “Ci insultava in campo” - milansette : Antonini: 'Sarà un mercato di gennaio povero. Kabak? Profilo giusto per la difesa del Milan' - sportli26181512 : Antonini: 'Sarà un mercato di gennaio povero. Kabak? Profilo giusto per la difesa del Milan': Intervenuto ai microf… -

Ultime Notizie dalla rete : Antonini Milan Genoa-Milan, Antonini è sicuro: “I rossoneri possono vincere lo scudetto” Pianeta Milan Antonini: «Kabak è il profilo giusto per rinforzare la difesa del Milan»

Antonini ha parlato del mercato del Milan e di chi secondo sui, sarebbe il profilo ideale per dare sostegno alla difesa rossonera ...

Milan, senti Antonini: 'Kabak è il profilo giusto'

Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...

Antonini ha parlato del mercato del Milan e di chi secondo sui, sarebbe il profilo ideale per dare sostegno alla difesa rossonera ...Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...