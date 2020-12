Tra Inter e Napoli è sfida sul campo ma anche sul mercato

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) ... sulma non solo - scrive La Gazzetta dello Sport, ripresa da fc1908.it -. A spingere verso l'italo-brasiliano sono le difficoltà dell'sulla fascia sinistra: Perisic offre ...

Inter : ?? | MATCHDAY PROGRAMME ?? È online il magazine di #InterNapoli: dalle curiosità su Nicolò #Barella alle sfide stori… - SerieA : Partita combattuta tra @CagliariCalcio e @Inter che ribalta il match nel secondo tempo e conquista la vittoria!… - MarisciaFox : RT @Inter: ?? | MATCHDAY PROGRAMME ?? È online il magazine di #InterNapoli: dalle curiosità su Nicolò #Barella alle sfide storiche tra @LMat… - interchannel_ic : - HeisenbergKB : @soniamazzocchi7 @AugustoTravella @FrancescoOrdine Tra tifosi della stessa squadra si litiga. Gli scontri tra icard… -

Ultime Notizie dalla rete : Tra Inter

Da una vita. Arrivato al Milan nel lontano 2007, dopo un' infinita gavetta tra esordienti, pulcini, primavera e anni in prima squadra, Davide Calabria sembra finalmente aver raggiunto la maturità. Tra ...La pista di Gomez è un'ipotesi concreta nei piani del Milan, qualora i rossoneri non dovessero trovare l'accordo per il rinnovo di Calhanoglu.