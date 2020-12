Rientro a scuola, aumentano i dubbi sul rientro il 7 gennaio (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Covid e rientro a scuola: a metà anno scolastico il dibattito è ancora aperto. La certezza della riapertura il 7 gennaio delle scuole superiori, per le quali è previsto il rientro in classe per una quota del 75%, rischia di sgretolarsi durante le festività natalizie. Perché nonostante le rassicurazioni da parte del ministero dell’Istruzione, gli esperti continuano a frenare: l’ultimo in ordine di tempo è stato, il 15 dicembre, il direttore della prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, il quale ha detto senza giri di parole che, analizzando i dati di contagi e ricoveri dovuti al coronavirus, è «ancora presto per dire se potremo o no riaprire completamente le scuole» il 7 gennaio. Leggi anche ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Covid e: a metà anno scolastico il dibattito è ancora aperto. La certezza della riapertura il 7delle scuole superiori, per le quali è previsto ilin classe per una quota del 75%, rischia di sgretolarsi durante le festività natalizie. Perché nonostante le rassicurazioni da parte del ministero dell’Istruzione, gli esperti continuano a frenare: l’ultimo in ordine di tempo è stato, il 15 dicembre, il direttore della prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, il quale ha detto senza giri di parole che, analizzando i dati di contagi e ricoveri dovuti al coronavirus, è «ancora presto per dire se potremo o no riaprire completamente le scuole» il 7. Leggi anche ...

