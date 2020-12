Papa Francesco sbarca su Netflix, in arrivo una nuova docu-serie sul libro “La saggezza del tempo” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Nel 2021 arriva su Netflix una nuova docu-serie con Papa Francesco. Il Santo Padre sarà protagonista di questo nuovo progetto della piattaforma streaming, basato sul suo libro La saggezza del tempo, a cura di Padre Antonio Spadaro eedito da Loyola Press uscito nel 2018. Un libro-dialogo sulle grandi questioni della vita, indirizzato soprattutto ai giovani. La docu-serie sarà un racconto corale sulla terza età come tesoro da riscoprire, narrato da un punto di vista inedito ed originale, ovvero gli occhi delle giovani generazioni. Che dire su Netflix c’è proprio spazio per tutti. Scopriamo ora più nel dettaglio questo ambizioso e del tutto originale progetto. Leggi anche ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Nel 2021 arriva suunacon. Il Santo Padre sarà protagonista di questo nuovo progetto della piattaforma streaming, basato sul suoLadel, a cura di Padre Antonio Spadaro eedito da Loyola Press uscito nel 2018. Un-dialogo sulle grandi questioni della vita, indirizzato soprattutto ai giovani. Lasarà un racconto corale sulla terza età come tesoro da riscoprire, narrato da un punto di vista inedito ed originale, ovvero gli occhi delle giovani generazioni. Che dire suc’è proprio spazio per tutti. Scopriamo ora più nel dettaglio questo ambizioso e del tutto originale progetto. Leggi anche ...

