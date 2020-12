Padre assolda picchiatore per punire il figlio gay: “Spezzagli le mani, non deve più fare il chirurgo” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Torino: il Padre voleva distruggere fisicamente suo figlio, perché gay, e togliergli la possibilità di continuare a fare il chirurgo. L’omosessualità del figlio era motivo di vergogna, fino al punto di volerlo annientare, assoldando un picchiatore per 2500 euro. A salvare il chirurgo quarantatreenne è stato proprio il picchiatore, che lo ha avvisato. Ieri la vicenda si è conclusa in tribunale con un patteggiamento di due anni per il Padre. >> Natale, Boccia: “Chiudere il più possibile fino al 6-7 gennaio” Anni di terrore: il racconto del 43enne La vittima della vicenda, noto medico chirurgo torinese, ha raccontato a La Stampa gli ultimi terrificanti tre anni della sua vita. Alla fine del 2016, ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Torino: ilvoleva distruggere fisicamente suo, perché gay, e togliergli la possibilità di continuare ail. L’omosessualità delera motivo di vergogna, fino al punto di volerlo annientare,ndo unper 2500 euro. A salvare ilquarantatreenne è stato proprio il, che lo ha avvisato. Ieri la vicenda si è conclusa in tribunale con un patteggiamento di due anni per il. >> Natale, Boccia: “Chiudere il più possibile fino al 6-7 gennaio” Anni di terrore: il racconto del 43enne La vittima della vicenda, noto medicotorinese, ha raccontato a La Stampa gli ultimi terrificanti tre anni della sua vita. Alla fine del 2016, ...

