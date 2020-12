“Non rubate il Natale ai bimbi, volete chiudere? Subito i bonifici per chi non riesce a vivere” attacca Salvini (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Un intervento ‘sentito’ quello di Matteo Salvini in Senato, a tratti condito con rimandi natalizi in pieno ‘stile Frank Capra’: “Al governo hanno la testa al rimpasto, alla verifica, ai servizi segreti, è triste – ha esordito il leader della Lega – E’ triste che l’Italia sia appesa al confronto tra Conte e Renzi, non è quello che gli italiani si aspettano. Vi imploriamo di non rubare il Natale ai bimbi e alle famiglie di questo Paese“. Salvini: “Natale: Roma non è come Pinzolo: state discriminando le famiglie” Quindi il numero uno del Carroccio, ‘sfidando’ persino gli esperti del Cts ha aggiunto che “Non c’è un dato scientifico che ci dice che chiudendo a casa nonni e genitori a Natale ci sia un vantaggio sanitario. Non puoi trattare Roma, come Pinzolo o uno dei borghi italiani, state ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Un intervento ‘sentito’ quello di Matteoin Senato, a tratti condito con rimandi natalizi in pieno ‘stile Frank Capra’: “Al governo hanno la testa al rimpasto, alla verifica, ai servizi segreti, è triste – ha esordito il leader della Lega – E’ triste che l’Italia sia appesa al confronto tra Conte e Renzi, non è quello che gli italiani si aspettano. Vi imploriamo di non rubare ilaie alle famiglie di questo Paese“.: “: Roma non è come Pinzolo: state discriminando le famiglie” Quindi il numero uno del Carroccio, ‘sfidando’ persino gli esperti del Cts ha aggiunto che “Non c’è un dato scientifico che ci dice che chiudendo a casa nonni e genitori aci sia un vantaggio sanitario. Non puoi trattare Roma, come Pinzolo o uno dei borghi italiani, state ...

