Miracolo di San Gennaro | cosa è successo quando non si è sciolto il sangue

Non si è sciolto il sangue di San Gennaro oggi, 16 dicembre. Il Miracolo della liquefazione, almeno per il momento, non è avvenuto. E in città c'è preoccupazione. I napoletani e non solo sono molto legati al Miracolo che avviene tre volte l'anno. Oggi, 16 dicembre, è l'ultima delle tre date nelle quali tradizionalmente il Miracolo

