Medium a Pomeriggio5 | “Ho un messaggio per Titti” Barbara d’Urso in lacrime

Leggi su instanews

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Durante la puntata di oggi di pomeriggio cinque, la bellissima presentatricescoppia in. Scopriamo cosa è successo Pomeriggi intenso per la nostra amata. Durante la puntata di oggi, nell’attesa del miracolo di San Gennaro, nello studio di Pomeriggio Cinque l’ospite al centro della discussione era la sensitiva, anche se così a lei non piace essere definita, Sissi. La signora dopo aver raccontato delle esperienze che la sua dote le aveva fatto vivere, era al centro di commenti critici di Paolo Brosio e dello scettico Cecchi Paone, frequentatori assidui del salotto di pomeriggi 5., da buona padrona di casa, provava a calmare gli animi del dibattito garantendo in prima persona sulla attendibilità delle storie raccontate (come tutte quelle della ...