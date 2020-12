Lizzie McGuire: la serie non tornerà su Disney+, Hilary Duff conferma l'abbandono del revival (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Hilary Duff ha confermato che non verrà realizzato un reboot o un revival di Lizzie McGuire: il progetto di Disney+ è stato abbandonato. Lizzie McGuire non avrà l'annunciato revival: Disney+ ha confermato che il progetto è stato abbandonato e Hilary Duff ha commentato ufficialmente la notizia su Instagram. Il possibile addio al progetto sembrava ormai quasi certo dopo molti mesi dallo stop delle riprese a causa di divergenze creative tra lo studio e Terri Minski, che aveva creato la serie originale. Sui social Hilary Duff ha scritto: "Sono stata così onorata nell'avere il personaggio di ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 16 dicembre 2020)hato che non verrà realizzato un reboot o undi: il progetto diè stato abbandonato.non avrà l'annunciatohato che il progetto è stato abbandonato eha commentato ufficialmente la notizia su Instagram. Il possibile addio al progetto sembrava ormai quasi certo dopo molti mesi dallo stop delle riprese a causa di divergenze creative tra lo studio e Terri Minski, che aveva creato laoriginale. Sui socialha scritto: "Sono stata così onorata nell'avere il personaggio di ...

