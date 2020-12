LIVE Virtus Bologna-Anversa 26-21, EuroCup in DIRETTA: padroni di casa in vantaggio, con un Alibegovic ispirato (Di mercoledì 16 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SI RIPARTE CON IL SECONDO QUARTO. Ora una breve pausa. FINISCE IL PRIMO QUARTO: Virtus Bologna-Anversa 26-21. Rimbalzo vincente sulla sirena di Alibegovic. 24-21 Dopo lo 0/2 di Gamble ai liberi, Jenkins fa 2/2 per i belgi. 24-19 Alibegovic e Gamble dall’interno dell’area, vanno a bersaglio: Bologna prova a ristrappare in avanti. 20-19 Tripla di Dudzinski! Nuovo -1 per i ragazzi di Anversa. 20-16 Tre tiri liberi per Teodosic che dopo aver subito fallo in azione di tiro fa allungare i suoi. 17-16 Coppia di liberi a referto per Alibegovic e canestro di Donkor. 15-14 Adams e Faye vanno a bersaglio: squadre ancora legate in clinch, per usare un termine pugilistico. 13-12 Faye e ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASI RIPARTE CON IL SECONDO QUARTO. Ora una breve pausa. FINISCE IL PRIMO QUARTO:26-21. Rimbalzo vincente sulla sirena di. 24-21 Dopo lo 0/2 di Gamble ai liberi, Jenkins fa 2/2 per i belgi. 24-19e Gamble dall’interno dell’area, vanno a bersaglio:prova a ristrappare in avanti. 20-19 Tripla di Dudzinski! Nuovo -1 per i ragazzi di. 20-16 Tre tiri liberi per Teodosic che dopo aver subito fallo in azione di tiro fa allungare i suoi. 17-16 Coppia di liberi a referto pere canestro di Donkor. 15-14 Adams e Faye vanno a bersaglio: squadre ancora legate in clinch, per usare un termine pugilistico. 13-12 Faye e ...

