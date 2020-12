Ligue 1 2020/2021: Yazici trascina il Lille, stop Montpellier (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Qualche sorpresa e verdetto scontato nel turno infrasettimanale di Ligue 1. Continua la marcia da capolista del Lille che batte il Dijon per 2-0 con un gol di Yazici al 19? e Weah nel recupero e si porta a momentaneamente +3 dal Psg, impegnato contro il Lorient in casa. Si ferma invece il Montpellier che rischia di subire l’aggancio in quinta posizione dal Monaco: Leya (rigore) e Maya firmano la vittoria del Metz che condanna gli uomini di Der Zakarian. Diallo e Ajorque decidono il successo esterno per 2-0 dello Strasburgo sull’Angers. Impresa del Nizza che vince in dieci uomini grazie ai sigilli di Ndoye e Maurice per 2-0 sul campo del Nimes. Successo per 3-2 del Reims sul Nantes: Toure, Dia e Cafaro rispondono alle reti di Pallois e Blas. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Qualche sorpresa e verdetto scontato nel turno infrasettimanale di1. Continua la marcia da capolista delche batte il Dijon per 2-0 con un gol dial 19? e Weah nel recupero e si porta a momentaneamente +3 dal Psg, impegnato contro il Lorient in casa. Si ferma invece ilche rischia di subire l’aggancio in quinta posizione dal Monaco: Leya (rigore) e Maya firmano la vittoria del Metz che condanna gli uomini di Der Zakarian. Diallo e Ajorque decidono il successo esterno per 2-0 dello Strasburgo sull’Angers. Impresa del Nizza che vince in dieci uomini grazie ai sigilli di Ndoye e Maurice per 2-0 sul campo del Nimes. Successo per 3-2 del Reims sul Nantes: Toure, Dia e Cafaro rispondono alle reti di Pallois e Blas. SportFace.

tuttosport : #Mbappé lascia tutti di stucco: ecco il cambio look - sportface2016 : #PSGFCL | Le formazioni ufficiali #Ligue1 - lockon_cc07 : RT @tuttosport: #Mbappé lascia tutti di stucco: ecco il cambio look - lockon_cc07 : RT @CorSport: #Psg, #Mbappé spiazza tutti sui social: nuovo look - StefaniaStefyss : RT @tuttosport: #Mbappé lascia tutti di stucco: ecco il cambio look -

Ultime Notizie dalla rete : Ligue 2020 Ligue 1 2020/21, il programma della 15^ giornata: il Psg rivuole la vetta Calcio d'Angolo Formazioni ufficiali Paris Saint Germain-Lorient, Ligue 1 2020/2021

Le formazioni ufficiali di Paris Saint-Germain-Lorient, sfida della 15° giornata di Ligue 1 2020/2021. I parigini terzi alle spalle di Lille e Lione, proveranno a mettere pressio ...

Padova, Oughourlian: “Mi sento soddisfatto dei risultati, progetto che guarda al lungo periodo”

Con la promozione del Lens in Ligue 1 il gap tecnico tra le nostre prime squadre è oggettivamente cresciuto, ma le due aree tecniche sono sempre in contatto e se ci saranno le condizioni ...

Le formazioni ufficiali di Paris Saint-Germain-Lorient, sfida della 15° giornata di Ligue 1 2020/2021. I parigini terzi alle spalle di Lille e Lione, proveranno a mettere pressio ...Con la promozione del Lens in Ligue 1 il gap tecnico tra le nostre prime squadre è oggettivamente cresciuto, ma le due aree tecniche sono sempre in contatto e se ci saranno le condizioni ...