Leo Gassmann smentisce Sanremo 2021: ecco chi sicuramente non ci sarà (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Leo Gassmann smentisce Sanremo 2021: non ci sarà. Il suo è tra i nomi che circolano con insistenza nelle ultime ore ma il vincitore in carica della categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo non sarà in gara tra i Campioni quest’anno. Leo Gassmann smentisce Sanremo 2021 personalmente, attraverso un post sui social. Non sarà in gara quest’anno anche se sta lavorando ad un nuovo disco che uscirà, probabilmente, il prossimo anno. Ripresentarsi a Sanremo, e nei Big, sarebbe stato – in effetti – prematuro. Leo Gassmann è giovanissimo e avrebbe rischiato tanto, troppo. Le porte del Festival di Sanremo per lui restano aperte e ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Leo: non ci. Il suo è tra i nomi che circolano con insistenza nelle ultime ore ma il vincitore in carica della categoria Nuove Proposte del Festival dinonin gara tra i Campioni quest’anno. Leopersonalmente, attraverso un post sui social. Nonin gara quest’anno anche se sta lavorando ad un nuovo disco che uscirà, probabilmente, il prossimo anno. Ripresentarsi a, e nei Big, sarebbe stato – in effetti – prematuro. Leoè giovanissimo e avrebbe rischiato tanto, troppo. Le porte del Festival diper lui restano aperte e ...

mattmarzi : @LaSambruna Tra l’altro, il caro buon vecchio Red è sempre sul pezzo: Leo Gassmann ha annunciato tre ore fa la sua esclusione. - RebeccaShanti : RT @agnese_troni: Io quando Leo Gassmann ha detto che non parteciperà a #Sanremo2021 ?? - agnese_troni : Io quando Leo Gassmann ha detto che non parteciperà a #Sanremo2021 ?? - BiancaBerry88 : Intanto qui un Leo Gassmann che non sappiamo se definirlo antisgamo o ciarlatano #Sanremo2021 - radioplaytime : #rdadioplaytime: Va bene così - Leo Gassmann -

Ultime Notizie dalla rete : Leo Gassmann Risse via social, Leo Gassmann: «Dove sono i genitori di questi ragazzi? C'è rabbia ma serve una guida» Il Messaggero Sanremo 2021, ecco la "lista dei cantanti e il vincitore". Red Ronnie brucia Amadeus?

Il Festival di Sanremo 2021 è un'incognita, per via delle difficoltà organizzative dovute al Covid-19 . Ma per Red Ronnie ...

Premio Penisola Sorrentina: un documentario su Sorrento ai tempi del Covid

Il Premio “Penisola Sorrentina” racconta in un documentario su Sorrento e il turismo ai tempi del Covid tutto il dolore e la speranza di un territorio che saprà rinascere Si intitola “Residenze artist ...

Il Festival di Sanremo 2021 è un'incognita, per via delle difficoltà organizzative dovute al Covid-19 . Ma per Red Ronnie ...Il Premio “Penisola Sorrentina” racconta in un documentario su Sorrento e il turismo ai tempi del Covid tutto il dolore e la speranza di un territorio che saprà rinascere Si intitola “Residenze artist ...