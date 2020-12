In arrivo i fondi per i Comuni più colpiti dal Covid (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Questo era a mio avviso dovuto, visto quanto accaduto con la rettifica del testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale che aveva determinato l'esclusione dal beneficio tutti i Comuni al di fuori delle ... Leggi su cilentonotizie (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Questo era a mio avviso dovuto, visto quanto accaduto con la rettifica del testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale che aveva determinato l'esclusione dal beneficio tutti ial di fuori delle ...

Ultime Notizie dalla rete : arrivo fondi In arrivo i fondi per i Comuni più colpiti dal Covid Cilento Notizie Maraia (M5S): “In arrivo fondi per comuni più colpiti dal COVID19”

“Con l’arrivo di questi fondi, lo stato dimostra ancora una volta la sua vicinanza alle comunità che hanno sofferto di più durante l’emergenza ripartendo le risorse in maniera equa”. E’ quanto ...

Oggi il Ministro dell'economia e delle finanze Gualtieri ha autorizzato il Ministero dell'interno a procedere al pagamento dei ris..

