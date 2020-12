Il primo teaser del reboot di Walker Texas Ranger (Di mercoledì 16 dicembre 2020) https://www.youtube.com/watch?v=679 -2ZbaY0 Negli Stati Uniti debutta il 21 gennaio 2021. La nuova serie Walker, reboot del mitico telefilm degli anni ’90 Walker Texas Ranger che ha reso Chuck Norris una star internazionale (e una miniera di battute e meme online), ha per protagonista Jared Padalecki, giovane attore noto per il ruolo di Dean in Una mamma per amica e per quello – negli ultimi 15 anni – di uno dei fratelli protagonisti della produzione fantasy Supernatural. Come si vede nel primo teaser diffuso in queste ore, l’attore si cala nei panni di Cordell Walker, un Ranger che torna nella città natale di Austin dopo essere stato per due anni sotto copertura. La situazione che si trova ad affrontare non è delle più semplici. Il ... Leggi su wired (Di mercoledì 16 dicembre 2020) https://www.youtube.com/watch?v=679 -2ZbaY0 Negli Stati Uniti debutta il 21 gennaio 2021. La nuova seriedel mitico telefilm degli anni ’90che ha reso Chuck Norris una star internazionale (e una miniera di battute e meme online), ha per protagonista Jared Padalecki, giovane attore noto per il ruolo di Dean in Una mamma per amica e per quello – negli ultimi 15 anni – di uno dei fratelli protagonisti della produzione fantasy Supernatural. Come si vede neldiffuso in queste ore, l’attore si cala nei panni di Cordell, unche torna nella città natale di Austin dopo essere stato per due anni sotto copertura. La situazione che si trova ad affrontare non è delle più semplici. Il ...

